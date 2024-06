L’Aspal, l’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, ha pubblicato le graduatorie relative all'assunzione nel Comune di Porto Torres di 12 lavoratori da inserire nei cantieri LavoRas, il programma integrato della Regione Sardegna per sostenere la ripresa del mercato del lavoro nell’isola.

Si tratta di un tecnico di cantiere edile, 5 muratori, 2 idraulici, 2 elettricisti per impianti esterni e d interni nelle costruzioni, 1 carpentiere in ferro, 1 falegname, I contratti avranno la durata di 240 giorni per 30 ore settimanali. L’Aspal ha stilato le graduatorie e gli ammessi alla selezione saranno chiamati a svolgere le prove di idoneità che accertino le competenze del lavoratore a svolgere le mansioni richieste. L’Avviso era rivolto a cittadini disoccupati che avessero dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID), iscritti al Centro per l'impiego competente per territorio non destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione.

© Riproduzione riservata