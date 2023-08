Angeli del soccorso e per molti animali una possibilità di salvezza. I vigili del fuoco del dipartimento di Porto Torres hanno tratto in salvo una cane di razza cocker che, nel tardo pomeriggio, ha rischiato di annegare nello specchio acqueo di Balai Vicino. In balia del mare in burrasca, l’animale spaventato dalla forza delle onde ha tentato di raggiungere gli scogli, sotto la chiesetta di Balai Vicino.

Stremato, completamente bagnato e infreddolito, ha cercato di portarsi in salvo aggrappandosi alle rocce, scivolando più volte in acqua.

La squadra dei vigili del fuoco, prontamente intervenuta grazie ad una segnalazione di un cittadino, dopo aver visto il cane in difficoltà, si è calata nella parte bassa del costone roccioso, ed ha raggiunto il punto più agevole per recuperarlo e portarlo in salvo. Riportato a terra, i tanti curiosi che hanno vissuto il momento di salvataggio con grande apprensione hanno dedicato un applauso ai pompieri, presenza costante nei soccorsi degli animali.

