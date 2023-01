Cadono calcinacci e frammenti di intonaco dal balcone di un palazzo, in via Principe di Piemonte, in una delle zone più trafficate del centro urbano Porto Torres. Il crollo ha interessato uno stabile situato in prossimità dell’incrocio con via delle Vigne.

In tarda serata sono stati allertati i vigili del fuoco che accorsi sul posto, con l’utilizzo di un’autoscala, hanno eliminato le parti pericolanti mettendo in sicurezza i terrazzini del terzo e del quarto piano.

Per fortuna nessuno dei passanti è rimasto ferito, ma per scongiurare ogni pericolo, le squadre del 115 hanno provveduto a disporre le misure di protezione nei balconi, transennando l’intera zona sottostante, una superficie di circa sei metri, delimitata con barriere e nastro bianco rosso.

I distaccamenti nella facciata hanno messo in difficoltà anche un’attività commerciale, situata al piano terra, negozio a cui è stato garantito l’accesso anche se poco agevole. Nella parte sottostante l’edificio è stato disposto il divieto di parcheggio.

