L'amministrazione comunale di Porto Torres ha pubblicato il bando per sostenere la formazione e incentivare gli studenti residenti al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, attraverso l'assegnazione delle borse di studio di merito per l'anno scolastico 2024/2025. L'obiettivo è favorire anche la crescita culturale complessiva della comunità.

Le borse di studio prevedono 100 euro per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale pari a 10 e 10 con lode; 350 euro per gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale pari o superiore a 100. Eventuali economie saranno distribuite a scalare sui voti del diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione 99, 98, 97, 96, 95. Sarà l'ufficio della Pubblica istruzione a redigere una graduatoria sulla base delle domande pervenute.

Possono partecipare al bando gli studenti residenti nel Comune di Porto Torres che abbiano regolarmente frequentato e siano iscritti all’anno scolastico successivo 2025/2026 o a un corso di studi superiore a quello oggetto del bando. Inoltre si richiede come requisiti, una votazione finale pari o superiore a 10 e 10 con lode per le borse di studio destinate alle scuole medie, e la votazione finale pari o superiore a 100/100 per le scuole superiori.

