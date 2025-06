Una borsa di studio per ben 135 studenti residenti nel Comune di Porto Torres. L'assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna ha approvato la graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di Isee, che consente ai beneficiari di ricevere una somma del valore di 200 euro ciascuna. Un piccolo ma importante aiuto per garantire la prosecuzione degli studi agli studenti meritevoli con famiglie che registrano i redditi più bassi. La posizione in graduatoria sarà consultabile contattando gli operatori dell’ufficio della Pubblica Istruzione del Comune inviando una mail di richiesta, indicando i dati del genitore e dello studente per il quale è stata effettuata la domanda, al seguente indirizzo: ruggiu.giuseppe@comune.porto-torres.ss.it. Per il pagamento delle borse il ministero dell’Istruzione ha disposto che avvenga con la modalità del bonifico domiciliato. Il Ministero è l’unico canale informativo ufficiale per i dettagli sulla riscossione delle borse.

