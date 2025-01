Premio alla donatrice Maria Rita Cabras, socia da tempo dell’Avis Porto Torres, che ha ricevuto la benemerenza in argento per il costante impegno nella donazione di sangue e plasma. Sedici le sue donazioni negli anni e oltre cinque anni di iscrizione nell’associazione.

Nei giorni scorsi sono stati premiati con la benemerenza in argento anche i soci Antonio Collovà e Angelo Pinna. A stabilirlo è il Regolamento nazionale attualmente in vigore, uguale per tutti i soci, che prevede anche che le benemerenze siano di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

L’assegnazione delle benemerenze in argento avviene dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni.

Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni durante l’arco di un anno. In ogni caso, per le donatrici il numero delle donazioni viene considerato doppio, fino al compimento del cinquantesimo anno di età.

«Questo impegno sociale da parte degli iscritti all’Associazione di volontari rappresenta un modo per incentivare le donazioni - spiega Alfio Galvagno, vicepresidente dell’Avis Porto Torres – e un appello al nostro senso civico di aiuto verso chi ne ha bisogno».

