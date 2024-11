Vagava in mezzo al mare l’imbarcazione avvistata ieri pomeriggio, sabato 23 novembre, al largo del molo Asi, il porto industriale di Porto Torres. A bordo del piccolo gozzo, trascinato alla deriva dalle correnti, non c’era nessuno.

Uno scafo notato dagli operatori in attività sulla costa che, preoccupati, hanno segnalato il pericolo che potrebbe comportare una barca per la navigazione e per scongiurare qualsiasi tipologia di inquinamento o danni. Contattato il numero 1530 per le emergenze in mare, sul posto sono giunti i militari della Guardia costiera di Porto Torres, i quali, hanno riscontrato che a bordo non c’era anima viva. Quindi hanno agganciato la barca per poi rimorchiarla fino alla banchina della Capitaneria di porto. Qui sono stati effettuati ulteriori accertamenti per individuare il proprietario.

L’imbarcazione si presentava in condizioni pessime e stava già imbarcando acqua. Potrebbe essersi sgangiata dagli ormeggi a causa del forte vento, ma il proprietario, secondo il codice della navigazione, rischia una sanzione per imprudenza nell’ancorare la barca e per averla lasciata comunque incustodita.

