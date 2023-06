Due offerte per la gestione del bar della Stazione Marittima “Nino Pala”, locale di proprietà del Comune di Porto Torres, dislocato nell’area portuale. È la risposta all’avviso pubblico (scaduto ieri, 5 giugno), l’ultimo bandito dall'amministrazione comunale, dopo due gare andate deserte.

Una situazione che, finalmente, si sblocca, a favore dell’affidamento in concessione del locale adibito a bar all’interno della stazione, situata in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviaria, alle banchine di ormeggio dei traghetti di linea e alla imbarcazione che garantisce il collegamento con l’isola dell’Asinara.

La struttura è stata individuata anche come polo intermodale nel protocollo di intesa siglato tra l’assessorato regionale ai Trasporti, guidato da Antonio Moro, il Comune turritano, l’ Autorità di sistema portuale, il Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp Sassari. Un centro che mette in connessione i diversi mezzi di trasporto nello scalo marittimo. L

’amministrazione comunale ha anche avviato la procedura per la nomina della commissione giudicatrice per valutare le due domande pervenute presso gli uffici comunali, al fine della aggiudicazione del bando sulla concessione del locale commerciale, in considerazione dell’urgenza di attivare il servizio entro il 15 giugno prossimo.

© Riproduzione riservata