Specchi acquei nella darsena del porto commerciale di Porto Torres occupati senza titolo da troppo tempo da imbarcazioni da diporto. In quelle banchine l’ormeggio è riservato agli operatori della piccola pesca. Ragioni che hanno spinto l’Autorità di sistema portuale del Nord Sardegna ad emanare un avviso di sgombero ai proprietari e possessori delle barche che, entro 20 giorni dalla pubblicazione della comunicazione, dovranno provvedere a rilasciare le banchine e a garantire il ripristino dello stato dei luoghi nelle aree demaniali, avvertendo che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso all’emanazione dell’ingiunzione di sgombero.

Oltre venti unità da diporto ormeggiate da anni, nonostante una prima ordinanza di sgombero risalente al 2014 era stata emanata per liberare la cosiddetta darsena “Funtanedda”. Alcune imbarcazioni si trovano in pessimo stato, in parte affondate e abbandonate al loro triste destino, occupano in maniera abusiva l’approdo riservato ai pescatori della piccola pesca che reclamano un loro spazio riconosciuto e autorizzato dalla Port Authority. L’avvio del procedimento, comunicato per mettere ordine nello scalo commerciale, si concretizzerà nei prossimi giorni qualora nessuno dei proprietari adempierà all’avviso pubblicato.

