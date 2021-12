Cinque ragazzi tra i 18 e i 20 anni, tutti finiti all’ospedale e un’auto distrutta.

E’ il bilancio di un pauroso incidente avvenuto questa mattina alle 5 lungo la strada vicinale di Ponte Pizzinnu, uno dei percorsi interni di campagna, privi di illuminazione, alla periferia di Porto Torres.

L’esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione la vettura guidata da uno dei 5 giovani a bordo, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che uscito fuori strada è finito in una scarpata.

I ragazzi sono stati estratti dalle lamiere, miracolosamente illesi, poi trasportati in ambulanza dai sanitari del 118, accorsi sul posto, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni non sono gravi, hanno riportato lievi lesioni. I medici si sono limitati ad effettuare alcuni accertamenti.

