Nuove tariffe per l’asilo nido comunale a Porto Torres. Il Comune adegua, dopo dieci anni, le quote del servizio della scuola d’infanzia, una decisione presa dalla Giunta in considerazione dei maggiori costi dovuti al nuovo appalto che entrerà in vigore il prossimo anno e all'aumento generale dei prezzi. Nessun impatto negativo sulle famiglie grazie alla compensazione rappresentata dal bonus regionale Nidi Gratis e a quello Inps. I nuclei familiari registreranno un aumento nel pagamento della rata: la maggiorazione sarà però poi coperta e reintegrata dai bonus.

L'altra novità è che i posti disponibili all'Asilo Nido passeranno da 54 a 60, in risposta alle esigenze manifestate dalle famiglie turritane. «Dopo tanto tempo si è reso necessario adeguare le tariffe per continuare a garantire standard di qualità: mantenendo le stesse quote sarebbe stato impossibile - dichiara l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois – . È stato un lavoro lungo e dettagliato svolto dagli uffici proprio per fare in modo che, grazie anche all'utilizzo dei bonus, non ci fossero stangate sulle famiglie. L'amministrazione comunale conferma così l'attenzione rivolta verso gli asili nido: la ristrutturazione e il completamento del Sabin (142mila euro con fondi comunali) e la realizzazione del nuovo asilo nido nella zona omogenea C3 grazie al PNRR (circa 2 milioni e mezzo di euro)».

Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1 gennaio 2024: fascia numero 1 (Da 0 a 5.000,00 euro) la tariffa tempo parziale 07.00-14.00 a 195 euro mentre quella a tempo pieno 07.00-17.00 a 235 euro; fascia numero 2 (Da 5.001,00 a 10.000,00 euro) a 225 e 265 euro; fascia numero 3 (Da 10.001,00 a 15.000,00 euro) a 255 e 295 euro; fascia numero 4 (Da 15.001,00 a 20.000,00 euro) a 305 e 345 euro; fascia numero 5 (oltre i 20.000,00) a 355 e 395 euro).

