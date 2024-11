Apre al pubblico la sala prove del Comune di Porto Torres.

L’aula insonorizzata, che si trova all’interno della Casa delle Associazioni in via Principe di Piemonte, è disponibile il mercoledì e il giovedì dalle 18 alle 21, salvo chiusure calendarizzate.

Con l’avvio dallo scorso ottobre delle attività nella Scuola Civica di musica “Fabrizio De Andrè” è a disposizione anche la sala prove comunale, lo spazio accessibile ai giovani che desiderano fare musica in gruppo. Nella sala prove sono a disposizione una batteria, due amplificatori di chitarre, un amplificatore di basso, un piano elettrico, una tastiera e due casse audio.

Non sono disponibili, invece, gli strumenti personali, i jack degli strumenti, il pedale della batteria, il microfono voce e i microfoni supplementari. Ogni richiesta di utilizzo dovrà essere sottoscritta da un responsabile maggiorenne che si impegna a far rispettare le norme previste. In caso di gruppo di minorenni, l’eventuale richiesta deve essere firmata da un garante genitore esercente la potestà genitoriale. Per le prenotazioni occorre rivolgersi alla Scuola civica di musica.

