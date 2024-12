Tappa a Porto Torres per la nave da crociera Renaissance della compagnia Cfc-Compagnie Française de Croisieres. L'approdo, mercoledì 4 dicembre alle 7.30, presso il molo industriale Asi 1 dove vi resterà fino alla partenza prevista alle 15.

A bordo 562 passeggeri, di cui circa 150 hanno già prenotato a bordo diverse escursioni tramite il tour operator, mentre gli altri 412 potranno visitare liberamente la città. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha messo a disposizione il servizio navetta che con frequenza di circa 20 minuti accompagnerà i croceristi dal molo alla Torre Aragonese e viceversa, con ultima partenza dalla Torre aragonese alle ore 14. 30.

Per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, nello spazio antistante la Torre sarà allestito l’info point dell’Ufficio turistico comunale. Una occasione per gli operatori economici locali – commercianti, attività di ristorazione, operatori culturali e turistici – per offrire ai turisti un’ampia gamma di servizi con l’obiettivo di incrementare le rispettive ricadute economiche.





© Riproduzione riservata