Anziano salvato in extremis dagli operatori sanitari del 118 dell'Avis Porto Torres. Il loro intervento tempestivo ha permesso di salvare un uomo di 84 anni che stava andando in arresto cardiaco.

Per accelerare i tempi di soccorso gli stessi operatori dopo le prime manovre, effettuate all'interno dell'abitazione nella zona di Monte Agellu, hanno allarmato l'elisoccorso del 118 Areus, partito dalla base di Alghero e atterrato nei parcheggi adiacenti al McDonald's. Qui il paziente, con battiti cardiaci flebili, è stato caricato a bordo del mezzo che si è subito alzato in volo per raggiungere l'ospedale civile del Santissima Annunziata dove sono state attivate tutte le procedure del caso, quindi defibrillato e intubato.

Un ringraziamento è giunto ai soccorritori Avis Porto Torres che ancora una volta sottolineano l'importanza dell'intervento tempestivo per contribuire all'esito positivo dei pazienti in arresto cardiaco, contribuendo per la catena della sopravvivenza.

