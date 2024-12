Il suo impegno nel sociale, la sua passione per la cultura, manifestata nel Rotary club Porto Torres e soprattutto nella Fidapa, attraverso iniziative, eventi e manifestazioni per la città e per la collettività intera. Quest’anno il premio “Donna Turritana 2024” è stato destinato ad Antonia Orlando, 90 anni, per “L’impegno morale, educativo e associativo, a beneficio della comunità turritana”. Conferimento istituito dalla Fidapa – sezione di Porto Torres, con il patrocinio del Comune, per celebrare e omaggiare una donna turritana, di nascita o di adozione, distintasi nel campo delle arti, delle professioni e degli affari; in campo sociale, associativo e sportivo.

La cerimonia di consegna del premio si terrà il 13 dicembre alle ore 18, presso il Palazzo del Marchese. Un appuntamento annuale giunto ormai alla terza edizione e che ha visto premiate due donne turritane, la ex sindaca Gilda Usai Cermelli e Pina Mancheddu, fondatrice di un’associazione per la lotta alla tossicodipendenza. L’evento sarà introdotto dalla presidente della Fidapa di Porto Torres Maria Tindara Abramo, a cui seguiranno i saluti della past presidente del Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu, su delega dell’attuale presidente Gianna Ledda e l’intervento di Patrizia Foddai, tra le socie fondatrici della sezione turritana della Fidapa. Gli intermezzi musicali saranno affidati al “Duo Ethos”, composto da Vincenzo Mozzillo (chitarra) e Cristian Ruzzeddu (clarinetto).

