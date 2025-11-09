Porto Torres, Anna Tifu e Romeo Scaccia sul palco della basilicaAppuntamento in programma venerdì 22 novembre dalle 21
L’antica basilica di San Gavino si trasforma in un prestigioso palcoscenico per il concerto di due artisti di fama internazionale. Anna Tifu ritorna a Porto Torres per un appuntamento, in programma venerdì 22 novembre dalle 21, che segna un nuovo incontro tra la violinista, una delle più raffinate interpreti della sua generazione, e il pubblico della Sardegna. Ad accompagnarla Romeo Scaccia, pianista e compositore di eccezionale versatilità, formatosi tra Cagliari, Saluzzo, Budapest e Amsterdam. Saranno i protagonisti di un percorso che intreccia la passione barocca, il linguaggio contemporaneo del tango argentino e il fuoco virtuosistico del repertorio romantico. L’evento è organizzato dall’associazione Musicando Insieme, con il contributo del Comune di Porto Torres e della Regione Sardegna. Il programma, di forte impatto emotivo e tecnico, abbraccia tre secoli di storia musicale con le opere di Tomaso Antonio Vitali, autore di “Ciaccona in sol minore per violino e pianoforte”, Astor Piazzolla con “Escualo, Michelangelo 70, Libertango”, Romeo Scaccia con “Sardinian Tango” e Maurice Ravel con il suo Tzigane e Pablo de Sarasate autore di “Fantasia sulla Carmen”. Anna Tifu, nata a Cagliari, vincitrice del concorso internazionale George Enescu di Bucarest, si è esibita nei più prestigiosi teatri e festival del mondo – dal Teatro alla Scala di Milano all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal Konzerthaus di Berlino al Madison Square Garden di New York – collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale. Suona il prezioso violino Giovanni Battista Guadagnini 1783 “Kleynenberg” della Fondazione Canale di Milano. Romeo Scaccia, vincitore di numerosi concorsi e protagonista di tournée internazionali, si distingue per l’intensità interpretativa e la costante ricerca di nuove forme espressive che fondono musica, arte visiva e tecnologia. Autore di musiche per cinema, televisione e grandi eventi, ha rappresentato l’Europa all’Expo Universale di Shanghai nel Padiglione Cina e si è esibito negli Stati Uniti e in Canada, fino al prestigioso studio “Glenn Gould” della CBS di Toronto. L’incontro tra il violino di Anna Tifu e il pianoforte di Romeo Scaccia promette di regalare al pubblico un’esperienza sonora di rara intensità: un dialogo fra tecnica impeccabile, energia creativa e profonda sensibilità artistica. L’ingresso è libero.