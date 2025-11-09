L’antica basilica di San Gavino si trasforma in un prestigioso palcoscenico per il concerto di due artisti di fama internazionale. Anna Tifu ritorna a Porto Torres per un appuntamento, in programma venerdì 22 novembre dalle 21, che segna un nuovo incontro tra la violinista, una delle più raffinate interpreti della sua generazione, e il pubblico della Sardegna. Ad accompagnarla Romeo Scaccia, pianista e compositore di eccezionale versatilità, formatosi tra Cagliari, Saluzzo, Budapest e Amsterdam. Saranno i protagonisti di un percorso che intreccia la passione barocca, il linguaggio contemporaneo del tango argentino e il fuoco virtuosistico del repertorio romantico. L’evento è organizzato dall’associazione Musicando Insieme, con il contributo del Comune di Porto Torres e della Regione Sardegna. Il programma, di forte impatto emotivo e tecnico, abbraccia tre secoli di storia musicale con le opere di Tomaso Antonio Vitali, autore di “Ciaccona in sol minore per violino e pianoforte”, Astor Piazzolla con “Escualo, Michelangelo 70, Libertango”, Romeo Scaccia con “Sardinian Tango” e Maurice Ravel con il suo Tzigane e Pablo de Sarasate autore di “Fantasia sulla Carmen”. Anna Tifu, nata a Cagliari, vincitrice del concorso internazionale George Enescu di Bucarest, si è esibita nei più prestigiosi teatri e festival del mondo – dal Teatro alla Scala di Milano all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal Konzerthaus di Berlino al Madison Square Garden di New York – collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale. Suona il prezioso violino Giovanni Battista Guadagnini 1783 “Kleynenberg” della Fondazione Canale di Milano. Romeo Scaccia, vincitore di numerosi concorsi e protagonista di tournée internazionali, si distingue per l’intensità interpretativa e la costante ricerca di nuove forme espressive che fondono musica, arte visiva e tecnologia. Autore di musiche per cinema, televisione e grandi eventi, ha rappresentato l’Europa all’Expo Universale di Shanghai nel Padiglione Cina e si è esibito negli Stati Uniti e in Canada, fino al prestigioso studio “Glenn Gould” della CBS di Toronto. L’incontro tra il violino di Anna Tifu e il pianoforte di Romeo Scaccia promette di regalare al pubblico un’esperienza sonora di rara intensità: un dialogo fra tecnica impeccabile, energia creativa e profonda sensibilità artistica. L’ingresso è libero.

