Ancora polemiche per il manto erboso del Comunale di Porto Torres, vero incubo per la squadra locale, che milita nel campionato di Promozione, e soprattutto per le squadre ospitate, che si lamentano di un manto "peggio di un campo di patate", sicuramente il peggiore della categoria ed inferiore come qualità a molti terreni di gioco di quelle inferiori.

L'ultimo in ordine di tempo a protestare l'allenatore del Luogosanto Malu, che lo ha giudicato indegno per un campionato regionale. Il problema è che per il suo rifacimento sono stati spesi dall'Amministrazione comunale 80mila euro, con lavori durati quasi un anno e la prima squadra del Porto Torres costretta a giocare ed allenarsi a Campanedda.

Questo pomeriggio il consigliere di opposizione Ico Bruzzi (tra l'altro ottimo passato da calciatore) ha effettuato un sopralluogo nel terreno di gioco e in sede di segnalazione ha riportato l'argomento in Consiglio Comunale. Ne è nata una discussione durata a lungo. Il sindaco Massimo Mulas ha ripercorso l'iter dei lavori, sottolineando lo sforzo dell'Amministrazione Comunale in tal senso.

Che finanziariamente, per aggiustare un terreno di gioco, è certamente importante. Ma è altrettanto innegabile che gli esiti, per una cifra così esosa, non sono stati quelli sperati. Alla fine della querelle il consigliere Bruzzi ha dichiarato: «Chiederò un accesso agli atti, per verificare il capitolato d'appalto e anche accertarmi su eventuali responsabilità di chi ha eseguito i lavori e di chi avrebbe dovuto controllare l'andamento degli stessi».

