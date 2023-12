Un Piano per rimuovere l’amianto dagli immobili di proprietà del Comune di Porto Torres. L’amministrazione comunale ha affidato alla ditta locale Nuova Sismet srl l’appalto, pari a 5.124 euro, per il servizio di censimento degli Mca, materiali contenenti amianto, liberi o in matrice friabile, rinvenuti negli immobili di comunali.

L’obiettivo è redigere un Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali eternit e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica.

Per evitare ogni pericolo è necessario tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento al fine di poter bonificare, secondo le forme di legge, predisponendo un programma apposito per risanare situazioni di pericolo nel centro urbano dove insistono edifici di proprietà del Comune e che conservano coperture ed altri elementi strutturali che contengono amianto. Il materiale si sbriciola facilmente, in particolare sotto l’azione di agenti esterni. Soggetto ad erosione e danni del tempo, l’eternit rilascia le sue fibre nell’ambiente.

