Dopo circa un mese di disagi nel quartiere del Villaggio Satellite di Porto Torres l’acqua ritorna di nuovo potabile. Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza del 27 febbraio che revoca il precedente provvedimento del 24 gennaio scorso, con il quale si vietava l’utilizzo per il consumo umano diretto dell'acqua erogata dalla rete idrica nel rione Satellite, a causa della non conformità ai parametri di legge.

L’Ats - Azienda Tutela della Salute di Sassari ha comunicato che i controlli effettuati sull'acqua ad uso potabile risultano conformi, pertanto è possibile la revoca dell’ordinanza di "limitazione d'uso dell’acqua erogata” per il consumo umano, quale bevanda e per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Per oltre trenta giorni i residenti del quartiere più popoloso della città hanno vissuto situazioni di grave disagio, costretti ad acquistare l’acqua anche solo per l’igiene. In particolare sono stati messi alla prova gli anziani, le persone fragili e in difficoltà nello spostarsi per acquistare l’acqua in bottiglia.

