Si apre il sipario per il secondo appuntamento della nuova stagione al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. Domenica 20 ottobre, alle 18, andrà in scena “I 4 musicanti di Brema”, una co-produzione di La Camera Chiara - Associazione Culturale e La Botte e il Cilindro. Lo spettacolo, scritto da Consuelo Pittalis, con musiche originali di Salvatore Rizzu e arricchito dalle canzoni di Pittalis, porta in scena la famosa fiaba scritta dei fratelli Grimm. La storia di quattro animali che, ormai diventati vecchi e considerati inutili dai loro ingrati padroni, decidono di recarsi a Brema, in un viaggio pieno di insidie e avventure, per suonare nella banda municipale e guadagnarsi da vivere realizzando, così, il proprio desiderio di libertà. Alla realizzazione degli oggetti scenici ha collaborato Salvatore Faedda. Le canzoni sono state registrate nello studio de I Bertas in collaborazione con Mario Chessa. La fiaba dei fratelli Grimm racconta che nessuno è inutile e permette di ragionare sui vantaggi dell’amicizia e del lavoro di squadra, ma soprattutto che i sogni e i desideri non hanno età.

