Code al freddo per gli utenti in fila per le visite mediche davanti al Poliambulatorio Asl della località Andriolu, dove l’attesa all’aperto è diventata un vero disagio, specie per gli anziani. L'allestimento del cantiere per avviare gli interventi di riqualificazione, finalizzati alla ristrutturazione dei locali della struttura sanitaria, che andranno ad ospitare la Casa di Comunità, è cominciato nei giorni scorsi e la tensostruttura adibita a sala d’attesa è stata rimossa per dare avvio ai lavori.

I cittadini, però, faticano a capire come non sia stato possibile «trovare un’altra soluzione» e, soprattutto, «un altro spazio per evitare l’attesa al freddo pungente, con le temperature insostenibili, specie di prima mattina». A lamentarsi sono anche i disabili, pazienti con problemi di deambulazione, costretti a parcheggiare lontano dalla struttura. I posteggi nel piazzale adiacente al Poliambulatorio Asl, infatti, sono stati spostati in un’altra area.

«Non ci sono grandi distanze», sottolineano alcuni pazienti, «ma è evidente che chi ha problemi a camminare deve fare i conti con i marciapiedi e l’attraversamento della strada».

