Si intitola “Sunrise&Sunset” il festival di musica dedicato a grandi e piccini in programma domani, domenica 6 ottobre, al parco Chico Mendes di Porto Torres, dove alle 11 si terrà il battesimo della sella e il laboratorio per bambini organizzato da Mondo Pony Li Lioni, in collaborazione con l’associazione Gli Amici SfiGatti che presenterà al pubblico i gatti in cerca di famiglia.

Il piazzaiolo Fabrizio Satta contribuirà ad allietare la giornata con squisite specialità e panini speciali. Si proseguirà con la musica che avrà come protagonisti Alessio e in Non solo Folk che proporranno musica sassarese. Gli Share the love band presenteranno il loro tributo a Cesare Cremonini, seguiti dalla Dep Band e il set di DJ Venerdini.

A fare da cornice alla serata ci saranno Gli Amici Immaginari, e la collezione di Arizona Store. Presenti anche le squadre femminile e maschile della Quadrifoglio Volley che militano nel campionato di Serie C.

© Riproduzione riservata