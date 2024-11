Seminario gratuito sull’autoimprenditorialità presso la sala del Museo del Porto a Porto Torres. L’iniziativa, organizzata da Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, è in programma martedì 12 novembre dalle 15.30 per un incontro incentrato sulle tematiche legate agli strumenti, modalità e incentivi per avviare attività imprenditoriali, in modo da favorire la crescita economica e l’occupazione sul territorio. Esperti e professionisti affronteranno il tema in vista della prossima pubblicazione del progetto Isole Minori per l’avvio di intraprese in settori strategici di sviluppo locale per giovani fino ai 35 anni. Obiettivo dei seminari è quello di guidare gli imprenditori e gli aspiranti tali verso un network transfrontaliero competitivo ed innovativo dove far nascere idee nuove e vincenti che consentano l’accesso a nuovi mercati. Oltre agli adempimenti burocratici necessari, è importante anche che il progetto imprenditoriale sia definito con un business plan, che ne misuri la capacità di produrre reddito e lavoro in maniera duratura. Qualsiasi idea, seppur brillante, deve essere messa nero su bianco per mostrare le effettive capacità di successo.

