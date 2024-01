Stop al consumo dell’acqua nel “Villaggio Satellite”, quartiere del comune di Porto Torres.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato un’ordinanza sindacale a tutela della salute dei residenti, vietando l’utilizzo per il consumo umano dell'acqua, erogata dalla rete idrica comunale nelle civili abitazioni e nelle attività commerciali, di qualsiasi natura.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione della Asl di Sassari sulle analisi chimiche effettuate nel punto denominato “Giardini via Liguria – Villaggio Satellite” che hanno evidenziato la non conformità per il parametro “torbidità”, uno degli elementi fuori norma che hanno fatto scattare il divieto.

L’ordinanza è stata adottata al fine non solo di tutelare la salute umana, ma allo scopo di fornire acqua con i requisiti di legge, di garantire i tempi previsti per il rientro dei paramenti e gli esiti favorevoli dei controlli interni. La misura sarà valida fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri entro i limiti previsti dalla legge.

