Un prodotto interamente biologico e biodegradabile per risolvere il problema delle erbacce che infestano strade e marciapiedi nella città di Porto Torres.

E’ l’acido pelargonico derivante dal cardo, una pianta che fiorisce nei campi di Matrìca, lo stabilimento della chimica verde nata dall’intesa tra Versalis (Eni) e Novamont che rilancia con nuovi investimenti sugli erbicidi eco-sostenibili. Verrà utilizzato come diserbante urbano dal Comune di Porto Torres che ha avviato una trattativa con la partecipata di Eni per utilizzare il prodotto attraverso la società in house Multiservizi.

Sui cigli stradali, nei parchi pubblici e sui marciapiedi, l’acido pelargonico potrebbe servire come controllo naturale, un dissecante contro la crescita continua delle erbacce in città che costringe ad interventi frequenti da parte degli operatori.

L’annuncio è del sindaco Massimo Mulas: “Si comincia con un primo esperimento a seguito di un incontro tra Matrìca e la società Multiservizi con l’assessorato all’Ambiente, i quali hanno potuto testare la sostanza già venduta in Australia, per capire se possa avere la stessa efficacia a 100 metri da casa, con la prospettiva di poter ampliare il mercato diffondendone l’utilizzo in altri territori”.

Il diserbante ecologico è attivo nei confronti di un'ampia gamma degli infestanti capace di controllarli negli ambienti agricoli, nei centri urbani e nei vivai. Potrebbe essere la vera soluzione alla situazione di degrado di molte zone, per avviare un lavoro di programmazione per il decoro della città ma anche di tutela dell'ambiente.

