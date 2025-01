Avviso pubblico per la concessione dei contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati del Comune di Porto Torres. È stato approvato il nuovo bando che consentirà agli interessati di presentare domanda entro il 3 marzo con tutta la documentazione richiesta.

L’istanza deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità, al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello allegato all’Avviso. Alla domanda deve essere allegato il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne derivano, con specificazione del tipo di disabilità che pu consistere in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Devono essere descritti anche gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

