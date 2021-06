Contro ogni regola della vivibilità civile e del decoro, un furgoncino colmo di rifiuti anche pericolosi si trova parcheggiato da mesi in via Liguria, nel quartiere del Villaggio Satellite a Porto Torres.

Una bomba ecologica che rischia di scoppiare da un momento all’altro.

“All’interno del mezzo si trova di tutto – lamentano i residenti – materiali ferrosi, elettrodomestici, pezzi di carrozzeria, pneumatici e persino bombole di acetilene, rifiuti di ogni genere che minacciano la sicurezza delle abitazioni vicine”.

E come se non bastasse all’interno del condominio, all’ingresso di via Calabria, regna una vera discarica che mette a rischio l’incolumità dei condomini, cittadini allarmati per la grave emergenza ambientale, una situazione divenuta incontrollabile.

“A causare tutto questo è la stessa persona – aggiungono i residenti – uno dei residenti che accumula materiale di ogni genere e si sente autorizzato ad abbandonarlo per strada e negli spazi condominiali”.

Il problema era stato segnalato durante una seduta consiliare, nel dicembre scorso, dal consigliere comunale Bastianino Spanu, un’emergenza per la quale l’amministrazione aveva risposto di voler intervenire con strumenti adeguati per rimuovere i rifiuti e far rispettare le regole di convivenza all’interno della comunità, ma a distanza di sei mesi quel furgoncino è rimasto parcheggiato nella stessa via e al degrado si è aggiunto altro degrado.

