Sfreccia ad alta velocità sul lungomare di Porto Torres a bordo di una Fiat Panda. Protagonista dell'episodio, venerdì sera, un minore del posto che, alla guida di un’auto gialla, ovviamente privo della licenza di condurre il veicolo, è stato inseguito da una pattuglia dei carabinieri.

Il ragazzo di Porto Torres è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Sassari, per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale senza patente. Il video, che in queste ore sta circolando sui social, mostra una Panda gialla che corre superando ogni limite di velocità, prima lungo via Mare, poi, inseguita da una gazzella dei carabinieri, percorre il lungomare fino al blocco della vettura, cerca di sfuggire ai militari ma viene intercettata da due pattuglie in prossimità della chiesetta di Balai lontano.

Le immagini hanno fatto il giro del web, centinaia di visualizzazioni con relativi commenti da parte anche di coloro che hanno assistito, come testimoni oculari, all’episodio.

