Emanuele Blandamura, già campione europeo dei pesi medi, sale in cattedra per condividere la sua esperienza di pugile con gli studenti del liceo scientifico sportivo, ripercorrere le tappe della sua carriera come esempio di stile di vita sano e motivante. “L’incontro col campione”, in programma martedì 15 aprile alle 11, presso l’Auditorium del Liceo dell’Istituto d’istruzione superiore "Mario Paglietti" di Porto Torres con il quale, in collaborazione con la Federazione pugilistica italiana e l’ASD Boxing Club Alberto, ha avviato il progetto Erasmus “Boxing for Change” con l’obbiettivo di promuovere la formazione sportiva, il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale tra i giovani. Emanuele Blandamura, noto come il “Sioux del Ring”, ha concluso la sua carriera dopo 14 anni, durante i quali ha conquistato diversi titoli, tra cui il campionato WBC del Mediterraneo e il campionato dell’Unione Europea. La sua storia e il suo impegno nel sociale rappresentano una ispirazione ai ragazzi coinvolti nella iniziativa sicuramente i ragazzi presenti all’evento. «Grazie all’impegno del dirigente scolastico, Daniele Taras, e del coordinatore, Pietro Nughes, il progetto ha potuto prendere forma, coinvolgendo gli studenti delle classi terze e quarte del liceo», spiega Luciano Mura, presidente del Boxxing Club A.Mura. «L’obiettivo principale è incoraggiare la partecipazione allo sport e all’attività fisica, favorendo l’integrazione sociale e le pari opportunità attraverso i valori del pugilato». “Boxing for Change - #WithBoxingYouLearn!” è un’iniziativa internazionale, gratuita per i partecipanti, che coinvolge diversi partner, tra cui Scholas Occurrentes, la Real Federacion Española Boxeo e la Romanian Boxing Federation. Il progetto è stato selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Bando Erasmus “Cooperation Partnership – Sport”. Il programma include un corso pratico di pugilato amatoriale, tenuto dal tecnico sportivo della Fpi, Isidoro Tinteri, e un corso teorico disponibile sulla piattaforma e-learning B4C, con video-lezioni a cura di esperti del settore.

