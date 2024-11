Si intitola “Libera l’Arte, Libera le Donne” il laboratorio di arte organizzato presso la scuola primaria di Monte Agellu, a Porto Torres, in programma lunedì 25 novembre dalle 9 alle 13.30, una estemporanea di pittura per affermare la battaglia contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole promuovere riflessioni nei più giovani in merito al tema della violenza di genere. L’arte, infatti, può offrire spunti e chiavi di lettura liberi da condizionamenti e preconcetti.

L’evento è rivolto agli studenti del biennio dell’Istituto d’istruzione superiore Mario Paglietti e delle classi della secondaria di I grado di Stintino e della secondaria di I grado degli Istituti del Comprensivo 1 e 2 di Porto Torres, che attraverso le loro opere potranno dare libera e personale interpretazione alla tematica affrontata. A seguire, una giuria di docenti ed esperti valuterà le opere e i vincitori saranno premiati alle 12.30 circa in una cerimonia ufficiale a cui presenzieranno i dirigenti degli Istituti partecipanti, la presidente Fidapa - sezione di Porto Torres, Giada Solinas, i sindaci di Porto Torres e Stintino, Massimo Mulas e Rita Vallebella o loro delegati. La consegna dei premi sarà poi pubblicamente ufficializzata durante la Fiaccolata in programma per il pomeriggio del 25 novembre, alle 19.30, nel sagrato della basilica di San Gavino.

