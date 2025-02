Un Centro di collocamento nell’edificio che in passato, a Porto Torres, ospitava la Pretura, l’autorità giudiziaria con competenza territoriale. L’immobile, di circa 450 metri quadri, che si affaccia su via Sassari, sarà la futura sede del Centro per l’impiego in base a un accordo tra la Provincia di Sassari e il Comune di Porto Torres allo scopo di dotare il servizio di locali più adeguati. L’intesa si è resa possibile grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con aggiornamento del Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) Regione Sardegna - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal), nel quale l’ufficio di Porto Torres è stato individuato tra gli interventi di adeguamento previsti dal Piano che prevedono uno stanziamento di importo pari a 724.300 euro, fondi cofinanziati con risorse Pnrr.

La proposta di delibera nel Comune turritano, nata dall’assessore al Bilancio Alessandro Carta, al fine di concedere in comodato d’uso la ex Pretura, è stata approvata dalla giunta in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, così da consentire un ampliamento della struttura, attualmente situata in via Balai, un edificio ritenuto non più idoneo a garantire un efficiente svolgimento dell’attività di erogazione dei servizi. L’ex Pretura, in possesso del Comune turritano dal 1971, come risulta da delibera, è un bene ancora intestato catastalmente alla Provincia di Sassari, in quanto da allora non è mai stato formalizzato l’atto di permuta. Pertanto, nei giorni scorsi, il sindaco Massimo Mulas e il commissario straordinario della Provincia, Gian Piero Scanu, hanno espresso la volontà di dare avvio agli adempimenti necessari per la stipula dell’atto di permuta.

L’accordo impegna il Comune a mettere a disposizione dell’Aspal una nuova sede per lo svolgimento delle funzioni del Centro per l’impiego, con l’attuazione dei necessari interventi infrastrutturali e di adeguamento della struttura, entro il 30 giugno 2026. L’ex Pretura, che si sviluppa su un unico piano e in un’area di circa 930 metri quadri è divisa in tre parti, di cui una centrale e due laterali. La decisione dell’esecutivo rientra nel programma di valorizzazione degli immobili, in cui è compreso l’obiettivo strategico della gestione dei beni comunali.

