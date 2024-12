Ben 66 stalli liberi nel mercatino di viale delle Vigne, a Porto Torres. A seguito dell’approvazione del Piano per la prevenzione e la gestione della sicurezza e dell’emergenza relativo al mercatino settimanale, è stata rielaborata la planimetria dell’area mercatale con modifiche al solo dislocamento di alcuni stalli presenti nel mercato attualmente vigente che ha portato alla pubblicazione di un nuovo avviso ed è quindi pubblicato l’avviso per l’assegnazione 26 stalli per il settore alimentare, 11 spazi riservati agli imprenditori agricoli, 1 stallo per il settore alimentare destinato alla somministrazione, oltre a 23 stalli per il settore non alimentare che si aggiungono a 3 stalli per quello non alimentare (fiori e piante) e 2 opzionali per le merci varie (non pericolose).

Per i 19 titolari delle postazioni di vendita su viale delle Vigne, contrassegnate con la lettera “A” nell'attuale mercato, la loro collocazione resta invariata.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Porto Torres e al comando di Polizia Locale entro il 2 gennaio 2025.

