Il Consiglio comunale di Porto Torres ha votato all’unanimità l’applicazione dell’avanzo di bilancio accertato sulla base del rendiconto 2025, una condivisione politica traversale di maggioranza e opposizione sugli equilibri finanziari e gli obiettivi di spesa prevista dallo strumento finanziario che consente l’impiego delle risorse accantonate, vincolate o libere dell’ente.

Via libera all’applicazione dell’avanzo libero per investimenti, una delle voci più importanti del bilancio pari a circa 1 milione e 401.602mila euro, risorse stanziate e destinate in parte a coprire le spese, 600mila euro, per il completamento dei lavori del II lotto dei 49 alloggi di edilizia pubblica residenziale di via Falcone e Borsellino, ulteriori 245mila euro per la rimozione e la ricostruzione del ponticello sul belvedere della Acque Dolci.

Ad illustrare le singole voci dell’avanzo la funzionaria dell’Ufficio Finanziario, Barbara Carboni, che ha indicato tra le somme di rilievo anche il cofinanziamento pari a 152.500 euro per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, che si aggiungono ai 152.500 mila euro di finanziamento del Ministero per un totale di 305mila euro. Nel territorio verranno installate 68 nuove telecamere per un totale complessivo di 218 occhi elettronici. Ben 168mila euro saranno destinati alla riqualificazione delle aree esterne della scuola Dessì e 170mila euro per la manutenzione straordinaria della illuminazione pubblica e 15mila euro per i tabelloni pubblicitari.

Tra i trasferimenti parte capitale figurano circa 220mila euro per la sistemazione dell’approdo di Cala Reale. Nelle voci dell’avanzo accantonato si individuano 40mila euro per le attrezzature e arredi sportivi, 17mila euro per attrezzatura informatica, mentre nelle voci dell’avanzo vincolato compaiono le risorse per calmierare le tariffe tari- 273mila+22mila euro-, le risorse pari a 4.900 euro per l’acquisto e la installazione dell’impianto di videosorveglianza nella chiesa dello Spirito Santo, nei trasferimenti vincolati circa 77.481 euro per il progetto Plus “Ritornare a casa”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Mulas inaugura l’effettiva consiliatura con un voto unanime su tutti provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. Tra questi l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026. «Il nostro Ente è in equilibrio sia per la parte delle spese correnti sia per la parte in conto capitale investimenti - spiega l’assessore al Bilancio, Gaetano Mura -. Il Comune ha chiuso il consuntivo con un avanzo di amministrazione di circa 45 milioni di euro di cui 29milioni di avanzo accantonato, 12milioni e mezzo di avanzo vincolato, 71mila euro di avanzo destinato e 3 milioni di euro di avanzo libero. La volontà di questa amministrazione, nel segno della continuità, è quella di completare i progetti rimasti aperti nella precedente consiliatura e il voto unanime dell'aula rappresenta un buon auspicio per il futuro dell'Ente».

Il sindaco Mulas in riferimento alle risorse, 600 mila euro per sistemare i 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Falcone e Borsellino, ha sottolineato: «La sicurezza rappresenta il nostro obiettivo, pertanto l’aspetto giudiziario è orientato a capire chi ha sbagliato, aziende e singoli, ma nel frattempo dobbiamo garantire la messa in sicurezza delle abitazioni che presentano maggiori criticità».

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