Allacciate le cinture. La polizia locale di Sassari lancia una campagna di sensibilizzazione e controllo sull’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nelle automobili. Una iniziativa che nasce anche dalle 124 violazioni registrate, nei primi sei mesi del 2026, a carico di coloro che non hanno rispettato le norme.

Con lo slogan “Allaccia la vita” gli agenti del comando di via Carlo Felice intensificheranno le verifiche sulle strade, anche perché la stagione turistica sta aumentando in modo esponenziale il traffico degli autoveicoli sulle strade.

Le statistiche nazionali e internazionali certificano l’importanza di usare le cinture: per gli occupanti dei sedili anteriori il rischio di decesso può ridursi di circa il 45-50 percento, mentre il rischio di riportare lesioni gravi si assottiglia fino al 50 percento.

Stesso discorso per i passeggeri dei sedili posteriori che, in caso di incidente, possono mettere a serio rischio la propria incolumità e quella di chi sta davanti. A maggior ragione il ragionamento vale per i bambini. Se assicurati con i sistemi di ritenuta omologati e correttamente installati, il pericolo di lesioni mortali e gravi si riduce in modo significativo. Oltre alla campagna informativa la polizia locale, come scritto, incrementerà i controlli su tutto il territorio comunale. Le verifiche interesseranno in particolare le ore serali e notturne, i fine settimana, le principali arterie cittadine e le località turistiche della zona, periodi e luoghi caratterizzati da una maggiore mobilità e da un più elevato rischio di incidentalità.

© Riproduzione riservata