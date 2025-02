Elisoccorso in volo a Porto Torres per un intervento sanitario di emergenza per un paziente colto da infarto. L'uomo, 65anni, guardia carcere residente in una palazzina in via Sassari, all'altezza del supermercato, sarebbe deceduto nonostante il pronto intervento dell'ambulanza Avis Porto Torres e dell'elicottero proveniente dalla base di Alghero.

L'equipe medica è salita fino al terzo piano, dove risiede il paziente, ma nonostante le manovre non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres.

