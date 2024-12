Nuove opere pubbliche, potenziamento dei servizi e nuovi investimenti nelle strutture sportive accompagnati dagli interventi di manutenzione nelle scuole. Nel Comune di Porto Torres il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, è di 34 milioni e 150mila euro. Il documento è stato presentato in commissione Finanze, presieduta da Gaetano Mura, alla presenza dell’assessore al Bilancio, Alessandro Carta e del dirigente John Fois, un primo passaggio prima dell’approvazione definitiva in consiglio comunale.

Punti centrali dello strumento finanziario sono il progetto di rigenerazione ed efficientamento all’interno della “Cittadella dello sport”, 1 milione di euro finanziati dalla Regione, con l’obiettivo di intervenire sui servizi accessori, attraverso i lavori sulle tribune e negli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3; 500mila euro di euro per l’efficientamento del PalaMura; 250 mila euro per interventi sulla viabilità; 2,5 milioni per collegare in sicurezza il centro urbano al cimitero di Ponte Pizzinnu. Sul fronte delle entrate, gli uffici comunali sono al lavoro nella lotta all’evasione fiscale che ad oggi ha permesso di incrementare gli introiti derivanti dalla Tari, pari a 275mila euro e i 328mila euro da accertamenti Imu. Altra previsione importante è quella inerente i trasferimenti ricevuti dalla Regione Sardegna pari a 593mila euro per i cantieri Lavoras, l’importo più alto ottenuto finora dal Comune. «Nel corso dei lavori abbiamo presentato il Bilancio di previsione finanziario, già approvato dalla Giunta la scorsa settimana, che è di oltre 34 milioni di euro per il 2025. La differenza positiva rispetto ai 31 milioni dello scorso anno certifica i risultati del lavoro che la struttura sta portando avanti nella gestione delle entrate», ha detto l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta.

«Risorse che ci permetteranno di far fronte al costante aumento dei costi di gestione dovuti a adeguamenti e inflazione, oltre che ai tagli di risorse imposti dal Governo agli Enti locali, senza con ciò gravare sulle tasche dei cittadini», Per l’esponente della giunta Mulas «l’approvazione annuale del bilancio di previsione con il contestuale aggiornamento del Documento Unico di programmazione, ci consente di effettuare una ricognizione di quanto l’amministrazione abbia investito in opere pubbliche e servizi nei precedenti esercizi per poi evidenziare gli impegni futuri», ha aggiunto Carta. «Anche quest’anno, il titolo del bilancio relativo alle spese per gli investimenti pari a 44 milioni di euro, conferma la crescita dei valori maturata nel corso degli ultimi 3 anni, nei quali si è passati dai 16 milioni del 2021, ai 32 milioni del 2022, fino ad arrivare alla cifra attuale che si mantiene in linea con quella dello scorso anno. Somme che si traducono in nuove opere pubbliche, infrastrutture, nuovi asfalti, interventi sui quartieri oltre che in investimenti su digitalizzazione e servizi che vedranno tutti la luce nel breve periodo», ha sottolineato l’assessore. «L’importanza delle cifre rispecchia un intenso lavoro di programmazione e rappresenta uno dei punti principali dell’aggiornamento del Dup all’esame della Commissione.

