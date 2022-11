Venti lavoratori verranno impiegati per la durata di quattro mesi nei lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nel Comune di Porto Torres. Interventi che verranno effettuati grazie al finanziamento che la Regione ha riconosciuto all’Ente, somme pari a 272.462 euro, destinati a essere investiti per la valorizzazione del patrimonio boschivo in diverse aree cittadine, individuate e suddivise in base a tre livelli di priorità: alta, media e bassa. Le attività illustrate dalla commissione Ambiente, presieduta dal consigliere Gianpiero Madeddu, prevedono, a seconda dell’area, la messa a dimora di differenti tipologie di piante - dal leccio, all’alloro, dall’oleandro al lentisco, passando per la realizzazione di agrumeti - e dove già esistano spazi verdi ben delineati, come giardini, la realizzazione di recinzioni con siepi e palizzate in legno.

“Le assunzioni sono previste per l’inizio del mese di dicembre, - ha detto Madeddu - in modo che entro Natale i lavoratori possano già beneficiare di un primo stipendio”.

