Sono 130 le persone ammesse alla graduatoria sull'assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili nel territorio comunale di Porto Torres. I termini del bando pubblico erano stati aperti il 2 maggio ai fini di un nuovo elenco di beneficiari che presentano i requisiti per accedere alle case popolari.

Una richiesta sempre più massiccia che testimonia il problema dell'emergenza abitativa, delle difficoltà economiche delle famiglie ma anche della indisponibilità degli affitti negli appartamenti, preferibilmente ceduti in locazione per brevi periodi concentrati nella stagione turistica, con l'obiettivo di ottenere maggiori guadagni. Aumenta la domanda di fronte ad una offerta pressochè nulla. Un problema sociale comune a tante città. Le ragioni sono riconducibili non soltanto alla concorrenza degli affitti brevi che limita la disponibilità di case in locazione per le famiglie e fa lievitare il canone, ma risiede anche nel costo crescente dei mutui che, come si sa, stanno scontando il progressivo aumento dei tassi di interesse da parte della Bce e divengono ogni mese più cari, senza contare la necessità di disporre di risorse economiche sufficienti per l’anticipo, l’entità dello stipendio e la stabilità lavorativa.

Altro svantaggio per i proprietari sarebbe l'esposizione al rischio di morosità degli affittuari e a lunghe e costose procedure di sfratto. Succede anche a Porto Torres, dove il numero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Area - Agenzia regionale per l'edilizia abitativa - oltre 700, è tra i più alti in Sardegna. Si registrano, inoltre, 69 abitazioni Erp di proprietà del Comune, mentre oltre 300 case di Area sono state riscattate. Nell'area ex Fabiani, compresa nel piano di lottizzazione della Zona omogenea C4, è prevista la costruzione di tre palazzine di edilizia economica popolare che metterà a dispozione delle giovani copie appartamenti in vendita a prezzi agevolati. Uno strumento che potrebbe essere utile a facilitare l'acquisto di una casa.

