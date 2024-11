L’amministrazione comunale di Porto Torres a caccia di risorse per riqualificare gli impianti sportivi di proprietà pubblica a beneficio della comunità, con l’obiettivo anche di migliorare l’offerta dei servizi e favorire la pratica sportiva.

È di 1 milione e 500 mila euro la richiesta di finanziamento che il Comune di Porto Torres presenterà alla Regione Sardegna nell’ambito del bando regionale da 50 milioni di euro, rivolto ai comuni dell’isola per realizzare interventi di riqualificazione (adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento) degli impianti sportivi di proprietà pubblica. L’amministrazione turritana intende destinare un milione di euro al completamento degli interventi all’interno della cittadella sportiva di via Falcone e Borsellino e 500 mila per lavori di riqualificazione ed efficientamento del palasport “Alberto Mura”. In particolare nella cittadella sportiva si intende intervenire sui servizi accessori con lavori sulle tribune e negli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3 dove si è intervenuti con la messa in opera in sintetico, mentre per quanto riguarda il palazzetto si vogliono indirizzare le risorse all’efficientamento energetico della facciata e alla sostituzione degli infissi.

«Con la partecipazione al nuovo bando regionale – ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois – vogliamo incanalare nuove risorse per raggiungere uno dei nostri obiettivi quale l’efficientamento e l’adeguamento dell’impiantistica sportiva comunale. Questo tassello si inserisce anche nel percorso delle nostre politiche giovanili volte a incrementare gli spazi aggregativi cittadini. Lo sport, infatti, svolge una fondamentale funzione sociale anche dal punto di vista della prevenzione di forme di emarginazione e di disagio oltre che rappresentare uno strumento di sviluppo culturale ed economico per l’intero territorio»

