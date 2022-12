Una sfida da raccogliere quella del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un obiettivo da realizzare attraverso unità di intenti e forza di coesione, non solo per avviare programmi a breve e medio termine, ma anche per far fronte, con la forza della squadra, a un periodo di estrema difficoltà.

Temi importanti al centro del prossimo consiglio generale della Cisl Sassari programmato per lunedì 19 dicembre nella sala convegni della Camera di Commercio di Sassari e aperto, per l’occasione, alla partecipazione di diversi rappresentanti del territorio che parleranno di «Pnrr e fondi comunitari».

In via Roma i lavori avranno inizio alle 9.30 con l’intervento di diversi relatori. Dopo l’introduzione del segretario generale Cis, Pier Luigi Ledda, i saluti dell’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba e di Stefano Visconti, presidente dell’ente camerale, due relazioni faranno da base alla riflessione del sindacato di via IV Novembre. Interverranno don Bruno Bignami, direttore Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana; Luca Deidda, economista, docente nell’Università di Sassari. Seguirà una tavola rotonda alla quale partecipano: Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari; Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari; Gavino Carta, segretario generale della Cisl sarda; Nanni Campus, sindaco di Sassari; Pietrino Fois,amministratore straordinario della Provincia di Sassari.

