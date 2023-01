La giunta comunale di Ploaghe ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione del campo di calcetto e la realizzazione degli spogliatoi.

«Nelle prossime settimane verranno affidati i lavori per riavere il nostro campo di calcio a 5 pronto per l'estate - ha dichiarato il sindaco, Carlo Sotgiu -. Un intervento importante propedeutico alla realizzazione del manto in erba sintetica del campo di calcio "Cabigiosu" di cui è stato approvato il progetto definitivo ed è in fase di redazione la progettazione esecutiva».

Sempre il centro del Coros ospiterà, lunedì 30 gennaio, un incontro sul progetto "An. Co. Ra". L'appuntamento è per le 9, all'ex convento dei Cappuccini.

«Un appuntamento imperdibile per chi vorrà partecipare alla fase più operativa del progetto. Siamo infatti finalmente pronti a creare la Destinazione Turistica Anglona Coros e la rete tra gli operatori che vorranno collaborare per dare vita a uno o più pacchetti turistici. Ci sarà soprattutto la possibilità di vendere un primo pacchetto turistico già in primavera, coinvolgendo le aziende che aderiranno a questa fase e che compileranno la manifestazione di interesse - fanno sapere dal Gal Anglona Coros -. Si tratta di un’occasione importante per le aziende operanti nell’area Gal perché nella fase che si aprirà a partire dal 30 gennaio, il Progetto An. Co. Ra coinvolgerà giornalisti e personalità capaci di dare visibilità e risalto al nostro territorio in chiave turistica. Allo stesso tempo sarà un’occasione di lavoro per gli operatori aderenti che potranno sperimentare la collaborazione con le altre realtà del territorio».

© Riproduzione riservata