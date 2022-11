A Ploaghe la palestra a cielo aperto del programma "Sport nei Parchi".

Installata ufficialmente la prima area attrezzata e digitalizzata che unisce la cittadina da nord a sud in nome dello sport in natura, dell'accessibilità e dell'inclusione.

Ieri, in occasione della giornata organizzata dall’Amministrazione comunale dedicata a "Puliamo il mondo", si è tenuto anche l'appuntamento per il sostegno del benessere cittadino in via Funtana Ena.

Sport nei Parchi è il progetto promosso da Sport e Salute S.p.A, società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con ANCI e con il Comune di Ploaghe, attore e beneficiario del progetto stesso. Nella pineta di Via Funtana Ena è stata quindi realizzata una nuova area sportiva outdoor dove incontrarsi ed esercitarsi.

Ogni macchina è corredata di tutorial consultabile da "QR Code", che permette a tutti la fruizione attraverso il proprio smartphone.

Il fine è promuovere il benessere attraverso il movimento nei giardini pubblici, parchi e aree urbane.

Un regalo alla cittadinanza per poter praticare sport in natura gratuitamente e senza limiti di età. Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell’idea."La nostra società è sempre attenta ai territori - afferma - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese".

La cerimonia si è tenuta alle 11 ed è stata moderata dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu. Alla presidenza Stefano Esu, segretario Sport e Salute Regione Sardegna, Giammario Busellu, assessore allo sport e la campionessa di tennis in carrozzina Marianna Lauro. Preziosa inoltre la collaborazione dell'Istituto comprensivo "Satta Fais", scuola secondaria di Ploaghe.

Il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa."Con questa area attrezzata - dice - collegata al campetto polivalente realizzato alcuni mesi fa, abbiamo inteso coniugare la pratica sportiva all’aperto con un’importante azione di rigenerazione urbana che proseguirà nei prossimi mesi. Attraverso il completamento dell’area interna alla pineta e intorno agli alloggi popolari”.



