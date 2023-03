«Anche oggi hai avuto una giornata impegnativa, piena di inconvenienti. Hai dovuto perdere mezz'ora della tua vita per trasportare e abbandonare otto piccoli cuccioli nella fontana di "Puttu Arcu", cuccioli che hanno qualche giorno di vita».

Inizia così il post pubblicato dal sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu, che non nasconde la propria rabbia dopo questo gesto.

«Certo, non è possibile per te mantenere altri otto cani. Cosa te ne faresti? Meglio portarli in un posto in cui qualcuno li troverà... Ploaghe è un luogo di persone civili, qualcuna di queste li noterà e li segnalerà… ci penserà il comune poi a trovare una soluzione - prosegue nel post il primo cittadino -. Già, perché tu non vuoi che muoiano… li avresti sulla coscienza. Meglio un canile. Troppo difficile per te pensare di occuparti personalmente di trovargli una casa, un padrone. Meglio un sacco di mangime».

«Eppure se sei di Ploaghe potevi facilmente evitare tutto questo - aggiunge Sotgiu nel post -. C'è infatti un contributo economico per far sterilizzare i tuoi cani. Praticamente avresti potuto farlo a costo zero. Ma per te non è neppure un problema di soldi, è che proprio hai altro a cui pensare. Con tutto quello che hai da fare ci manca pure che debba pensare ai cani. Tu lavori… mica hai tempo da perdere. E poi sei uno che i propri cani li tratta anche bene, giusto qualche bastonata ogni tanto e qualche calcione che serve per farli crescere più obbedienti».

«Se non sei di Ploaghe è ancora peggio perché oltre ad aver abbandonato dei cani, di cui avresti dovuto avere la responsabilità, hai voluto scientemente portarli in un altro territorio per scaricare sui ploaghesi i costi dell'operazione - conclude Sotgiu -. A proposito di costi, augurando lunga vita a questi piccoli, considerando il costo medio di 3 euro al giorno, potrebbero costare anche 100mila euro nei prossimi anni. Soldi dei ploaghesi, soldi che verranno tolti alle scuole, alle strade, ai meno fortunati. Speriamo almeno che qualche persona di buon cuore ne adotti qualcuno. Peraltro anche per quello c'è un incentivo economico comunale».

I cuccioli sono stati portati al canile di Santa Maria La Palma.

