È in coma farmacologico indotto il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato mercoledì notte a Ploaghe, nell’incrocio tra via Planargia e via Sicilia.

Il giovane ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari è ancora in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia per favorire il drenaggio dell'emorragia cerebrale.

A seguito dello scontro tra il suo monopattino e un furgoncino Renault Kangoo guidato da un uomo di 38 anni, anche lui di Ploaghe, ha riportato un grave trauma cranico e lesioni al torace. La prognosi resta riservata e soltanto nelle prossime ore i medici effettueranno ulteriori valutazioni.

Dalle indagini dei carabinieri di Ploaghe in collaborazione con il nucleo radiomobile della compagnia di Sassari, il ragazzo sarebbe risultato senza il caschetto di protezione, mentre il conducente del furgoncino è risultato positivo all’alcoltest.

Ulteriori accertamenti in corso serviranno ad accertare le responsabilità del grave sinistro, causato probabilmente da una mancata precedenza: il 17enne non avrebbe rispettato lo stop.

