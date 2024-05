Rubare per disperazione, costretto dalla fame. Con questa spinta un 24enne di Alghero si è introdotto lunedì scorso in due attività commerciali di Ploaghe sottraendo cibo e oggetti, e finendo ieri in tribunale a Sassari, dopo l’arresto dei carabinieri, davanti al giudice Sara Pelicci per la direttissima di rito.

Il totale di quanto rubato dalla persona, che vive in condizioni di grande disagio, arrivava a meno di 80 euro e consisteva in salsiccia, provola, caffè e olio, oltre a beni per l’igiene personale.

Per il giovane, difeso dall’avvocata Valeria Testoni, la pm Ilaria Achenza aveva chiesto la misura dei domiciliari mentre il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e di firma a Sassari.

