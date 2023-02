Ci sono buone notizie per il Comune di Ploaghe dopo la recente approvazione della finanziaria. Ad annunciarle è stato il consigliere regionale dell'Udc Gian Filippo Sechi.

La prima riguarda il finanziamento per la realizzazione di serbatoi di accumulo delle risorse idriche a uso potabile e l’adeguamento delle reti di distribuzione. «È un finanziamento totale di 7 milioni e mezzo di euro nel triennio che saranno destinati per gli interventi a Ploaghe, a Baunei, a Barisardo e a Dorgali - dichiara Sechi -. È una somma ingente che consentirà al nostro Comune di poter finalmente contare su un approvvigionamento idrico adeguato alle esigenze della nostra comunità. Il serbatoio di accumulo, infatti, potrà garantire di effettuare una raccolta dell’acqua da utilizzare in caso di emergenza».

«A questo si aggiungeranno, come detto, anche gli interventi per l’adeguamento delle reti di distribuzione», ha sottolineato ancora Sechi, che ricopre anche l'incarico di consigliere comunale di minoranza nel centro del Coros. Sechi è anche intervenuto sulla vicenda della strada Santa Giulia-Monte Ledda. «Sono passati oltre 3 anni dall’approvazione del mio emendamento che stanziava 1,5 milioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità del versante franoso della strada Santa Giulia-Monte Ledda e oggi oltre 3 anni dopo, siamo ancora ai sopralluoghi e all'annuncio del futuro avvio dei lavori».

