Abbandono indiscriminato di rifiuti e di abiti usati vicino ai contenitori. A denunciarlo è il sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu, che lo definisce uno "spettacolo indecoroso".

"Da qui - spiega il primo cittadino - la scelta di eliminare questi contenitori e portarli in ecocentro dove sarà impossibile creare queste discariche. All'azienda che si occupa della raccolta è stato chiesto di ripulire tutto e ci è stato comunicato che sarebbe stato fatto entro questo sabato, se così non è stato chiederemo chiarimenti sul perché, fermo restando che si tratta di un'attività aggiuntiva che dovremo pagare a spese dei nostri concittadini".

Sul fronte dei lavori pubblici, il primo cittadino interviene per quanto riguarda gli interventi sulla piscina, per un costo di 240mila euro.

"I lavori - ribadisce Carlo Sotgiu - riguardano prevalentemente la sistemazione della vasca, degli infissi e della impermeabilizzazione degli spogliatoi. I tempi non sempre li decide l'amministrazione e c'è una normativa da rispettare. Mi preme però sottolineare che l'amministrazione ha deciso di investire ulteriori 100mila euro per efficientare la piscina con l'installazione di una pompa di calore al posto della caldaia a cui dovranno essere aggiunti gli impianti fotovoltaici mediante gli incentivi del "conto termico". Riguardo i tempi abbiamo concordato tutto con i gestori, tenuto conto delle difficoltà dell'appaltatore nel reperimento dei materiali a causa del superbonus".

