Un armadietto in legno con 20 cassette dotate di serratura, dove bambini, ragazzi e adulti potranno depositare il proprio smartphone durante il tempo trascorso nel “Parco x Tutti” di Ploaghe. Si tratta del secondo parco in Italia a implementare questo sistema, pensato per incentivare l’uso consapevole della tecnologia e favorire l’interazione reale.

L’iniziativa fa parte del progetto “Educazione Digitale in Comune” ideato e realizzato da LogoutLivenow s.r.l. e dal coach di benessere digitale Gavino Puggioni, con il finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Comune di Ploaghe.

Il progetto nasce per rispondere a una sfida concreta e attuale: l’uso eccessivo e spesso inconsapevole delle tecnologie digitali da parte di bambini e adolescenti, con ricadute sul benessere psicofisico, le relazioni familiari e scolastiche, l’attenzione, la motivazione allo studio e la socialità.

L’iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, alle loro famiglie e agli insegnanti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti digitali più sani; ridurre i rischi legati a dipendenza, isolamento e dispersione scolastica; formare genitori e insegnanti attraverso incontri di educazione digitale; favorire un approccio attivo, consapevole e sostenibile alla tecnologia; offrire esperienze formative e laboratori immersivi per riscoprire il valore del tempo offline e delle relazioni autentiche.

Le attività, che in questi mesi hanno coinvolto circa 300 bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria, insieme a genitori e insegnanti, sono state differenti: dai laboratori di educazione digitale alla Giornata di Digital Detox, passando per Attività di giocoleria al parco, senza l’uso dello smartphone alla redazione partecipata del Patto Educativo Digitale. In questo contesto l’istituzione del “Parco Offline”, all’interno del parco inclusivo presente all’ingresso del paese, rappresenta uno degli elementi qualificanti del progetto che si concluderà il prossimo 15 giugno col Villaggio Digital Detox, dalle 17 alle 21 presso l’ex convento dei Cappuccini di Ploaghe.

© Riproduzione riservata