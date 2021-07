Importante risultato per Florinas, Codrongianos e Ploaghe, i tre comuni del Coros che dallo scorso mese di gennaio si sono costituiti in un unico Ambito di Raccolta Ottimale.

In base ai dati elaborati dalla stessa Aro, nel primo semestre di quest’anno si è raggiunta la percentuale del’80,42%.

Un dato estremamente significativo, visto che, nell’anno 2020, i comuni di Codrongianos e di Florinas (consorziati in un unico appalto) avevano raggiunto il 69,76 % di differenziata, mentre Ploaghe aveva raggiunto il 70,57%.

“Un risultato che – fanno sapere i tre primi cittadini Carlo Sotgiu (Ploaghe), Andrea Modetti (Codrongianos) ed Enrico Lobino (Florinas) – conferma l’ottima risposta da parte della cittadinanza, che non solo ha conferito correttamente i rifiuti, ma si è dimostrata molto preparata, attenta e sensibile al problema della raccolta differenziata e in termini più ampi della sostenibilità ambientale. Gli appelli delle amministrazioni coinvolte, le numerose iniziative che vedono le scuole e i bambini coinvolti in prima linea contro l’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente, le giornate di sensibilizzazione hanno dato i loro frutti. Su questo fronte sono previste, per il futuro, numerose attività che coinvolgeranno studenti e cittadini”.

“Col nuovo appalto – hanno concluso i tre sindaci –, i comuni hanno distribuito ai nuclei familiari i nuovi mastelli per il conferimento, ognuno dei quali è dotato di un transponder che consente di individuare la proprietà”.

