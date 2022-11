A Ploaghe, in via Sardegna, una piscina comunale al coperto chiusa da un anno e mezzo. Ora il nuovo bando di gestione da parte dell'Amministrazione e il gruppo di minoranza “Insieme per Ploaghe” attacca, con un'interrogazione.

“Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione della piscina per i prossimi 12 mesi. Dall’amministrazione comunale si era manifestata la necessità di effettuare urgenti interventi di manutenzione e riparazione. Non sappiamo quali lavori siano stati eseguiti – scrivono i consiglieri Eliana Fois, Giuseppe Sini, Pier Mario Tedde e Gian Filippo Sechi -. Vorremmo però essere messi a conoscenza delle criticità che erano state riscontrate a suo tempo, degli interventi effettuati, delle somme che sono state impiegate e in generale dello stato attuale di tutta la struttura di via Sardegna".

Interpellato sull'argomento, il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu ribatte "che la piscina è rimasta chiusa per l'esecuzione di vari lavori. È stato utilizzato un finanziamento regionale di 240 mila euro, attraverso il quale si è rifatta la vasca e compiuti alcuni interventi di manutenzione, come l'impermeabilizzazione degli spogliatoi. Poi, durante la prova, si è reso necessario sostituire una delle due caldaie. Abbiamo reperito - continua - quindi un finanziamento nazionale di 100mila euro ed abbiamo eseguito anche questi lavori".

Sulla nuova gestione della piscina incideranno di sicuro i nuovi costi per il suo riscaldamento, a seguito dell''aumento vertiginoso delle tariffe energetiche, almeno raddoppiate rispetto ai periodi scorsi.

